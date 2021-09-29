Шесть советов о том, как восстановить свои силы во второй половине дня

Просыпаясь утром, вы чувствуете, что можете сделать что угодно сегодня, но как только пробивает час или два часа дня, создается впечатление, что силы покинули вас? Если вы боретесь с переутомлением от обеда, поверьте, вы далеко не единственный. Виновата наша внутренняя циркадная система, но мы можем с ней бороться. Как бороться упадком сил? Психологи дают по этому поводу несколько советов.

1. Выпейте немного воды

Если вы не знаете, почему чувствуете усталость и туман в голове, попробуйте выпить стакан воды. Люди, особенно в офисе, часто имеют проблемы с питьевым режимом, а обезвоживание – одна из наиболее частых причин усталости.

Даже умеренный уровень обезвоживания – потеря воды в организме от 1% до 2% – может, согласно исследованиям, ухудшить когнитивные способности и вызвать плохую концентрацию внимания и проблемы с кратковременной памятью, а также капризность и беспокойство.

2. Включите свет

Если после обеда вы чувствуете себя вялым, попробуйте выйти на свет. Если у вас нет возможности гулять какое-то время на улице, хотя бы включите свет там, где вы работаете. Согласно исследованиям, интенсивный свет может помочь улучшить бдительность и жизнеспособность.

«Дневной свет – самый эффективный инструмент, потому что он имеет самую высокую интенсивность», – объясняет Huffington Post эксперт по сну Пол Гловинский.

3. Вздремните

Надежный совет, который слишком многие люди не могут себе позволить. Если вы – одно из немногих исключений, не боритесь с усталостью без надобности и найдите время, чтобы отдохнуть, чтобы вы могли закончить день в полную силу.

«Некоторым людям нравится двадцать минут, другим – 30 или 45 минут. Но я бы избегал часового и более длительного отдыха, который может испортить наши внутренние часы», – советует Гловинский.

4. Поговорите с кем-нибудь

Анжела Карахристос, карьерный тренер, ранее работавшая в сфере управления персоналом, сказала, что она начинает засыпать ровно в 14:00 каждый день. «Поэтому я стараюсь назначать встречи или интервью с коллегами на это время, чтобы провести бодрой остаток дня. А всю интенсивную работу я стараюсь назначать на утро, когда я наиболее эффективена».

5. Освежитесь

Если вам нужно взбодриться хорошо, побалуйте себя закусками. То, что мы едим и пьем, может иметь большое влияние на нашу концентрацию, решение проблем и память. Лучшими стимуляторами концентрации являются брокколи, злаки, чечевица и яйца.

Также можно сделать перерыв на любимый кофе и пойти за ним в близлежащее кафе. В результате вы и пройдетесь, и побудете на солнце.

6. Сосредоточьтесь на занятии, которое вам нравится

Если вы морально и физически истощены и у вас гибкий график работы, запланируйте свое время так, чтобы после обеда вы могли заниматься чем-то, что приносит вам радость. Для некоторых людей это может быть движение, например ходьба или растяжка. Для других это может быть медитация, чтение книги или другая форма релаксации.

Ранее «Новый День» писал о том, что сон – то атавизм, доставшийся людям от неандертальцев.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 29.09.21

Курение помогает от ковида. / Симптомы заболевания COVID-19 отличаются от прошлогодних. / Сотрудников крупных промпредприятий «простимулируют» привиться от Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»