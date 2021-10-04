Врач посоветовал россиянам укреплять иммунитет глинтвейном

Глинтвейн помогает укреплять иммунитет. При этом безалкогольный вариант полезнее для здоровья. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

«Туда входит ряд специй типа корицы и гвоздики, которые добавляют для согревающего эффекта. То же самое действие будет, если мы это все смешаем и обойдемся без алкоголя. Может быть, специфический вкус будет утрачен, но согревающий эффект останется, а также будут противовоспалительные и иммуностимулирующие эффекты», – пояснил специалист.

Глинтвейн становится полезным благодаря большому количеству кверцетина, который содержится в апельсине. Диетолог рекомендовал добавлять в напиток также больше гвоздики, корицы, кардамона, так как специи обладают тонизирующим, иммуностимулирующим и противовоспалительным действиями.

«Если положить побольше гвоздики, то не будет заметно, что алкоголя нет», – сказал Гинзбург, отметив, что также можно добавить немного перца и имбиря.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.10.21

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