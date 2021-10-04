Назван продукт, который поможет решить проблему выпадения волос после ковида

Перенесшим ковид людям, которые столкнулись с выпадением волос, нужно ввести в рацион сыр пармезан. Такую рекомендацию дала дерматолог-трихолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц.

По словам медика, пармезан богат лизином – аминокислотой, которая способствует резкому снижению воспаления, выработке коллагена и росту волос.

Кроме того, подчеркнула специалист, важно нормализовать сон. Рост волос зависит от мелатонина, который вырабатывается во время сна, уточнила трихолог в комментарии «Газете.ру».

Ранее врач-дерматолог, трихолог Ирина Котова сообщила ТАСС, что у переболевших Covid-19 волосы могут выпадать на протяжении 3-4 месяцев после заболевания, а затем начинают восстанавливаться, даже без лечения. Также у таких людей может наблюдаться ослабление ногтевых пластин.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.10.21

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