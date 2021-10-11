Половина женщин и треть мужчин в России страдают ожирением

Каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в России страдают от лишнего веса. Об этом сообщила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталия Мазурина.

«В России достаточно высок процент людей репродуктивного возраста, людей трудоспособного возраста, которые страдают ожирением и избыточной массой тела. Каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают ожирением», – рассказала врач РИА «Новости».

Проблемы с весом наблюдаются у людей репродуктивного и трудоспособного возраста. Мазурина напомнила, что ожирение приводит к риску сахарного диабета, остеоартроза, желчнокаменной болезни, сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, избыточная масса тела также есть у каждого пятого ребенка. Такие данные показало исследование Института детской эндокринологии.

Хотя по частоте случаев ожирения Россия не входит в большую семерку, однако существующие показатели являются поводом для принятия мер на государственном уровне.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.10.21

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