Российские военные ученые изобрели биодобавку против коронавируса

Военные ученые России создали и зарегистрировали биологически активную добавку «КовБАД» против Covid-19. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда». Биодобавка создана на базе 27-го Научного центра Минобороны РФ.

По словам генерала, специалисты разработали несколько перспективных образцов БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат тихоокеанского кальмара, а также ряд других веществ природного происхождения. Все они повышают противовирусную защиту организма.

По результатам оценки их эффективности против коронавирусной инфекции в начале ноября на одну из таких разработок было получено свидетельство о государственной регистрации, рассказал Кириллов.

Эксперименты показали, что уже на второй день использования биодобавки «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой концентрация сокращается в 16 раз. В итоге снижается воздействие патогена на организм, а инфекция протекает с меньшими осложнениями, отметил генерал.

Кроме того, добавил он, специалисты 48-го ЦНИИ Минобороны продолжают проводить оценку активности наработанных серий вакцинного препарата против наиболее опасных разновидностей коронавируса. Также разрабатываются средства профилактики Covid-19 для перорального применения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.11.21

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