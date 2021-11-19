В Воронеже в больнице умер пенсионер, который пришел на вакцинацию

В поликлинике Воронежа скончался пожилой мужчина, который пришел, чтобы поставить второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

79-летний мужчина заранее записался на прививку и пришел в больницу к восьми утра. Во время заполнения анкеты он почувствовал себя плохо, побледнел и потерял сознание.

Врачи начали оказывать помощь и вызвали реанимационную бригаду, которая приехала через несколько минут. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата, пациент скончался.

Причина смерти пенсионера устанавливается.

Воронеж, Зоя Осколкова

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