В Воронеже в больнице умер пенсионер, который пришел на вакцинацию

В поликлинике Воронежа скончался пожилой мужчина, который пришел, чтобы поставить второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
79-летний мужчина заранее записался на прививку и пришел в больницу к восьми утра. Во время заполнения анкеты он почувствовал себя плохо, побледнел и потерял сознание.
Врачи начали оказывать помощь и вызвали реанимационную бригаду, которая приехала через несколько минут. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата, пациент скончался.
Причина смерти пенсионера устанавливается.
Воронеж, Зоя Осколкова
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