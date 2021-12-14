В ФМБА рассказали о влиянии коронавируса на старение организма

Коронавирусная инфекция провоцирует и ускоряет изменения в организме, характерные для старения. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общественном собрании членов РАН.

По ее словам, «эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы», передает РИА «Новости».

Скворцова добавила, что в связи с этим требуются новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, перенесших Covid-19.

Ранее главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Ткачева заявила, что вероятно, новая коронавирусная инфекция запускает процессы старения, и это необходимо учитывать при реабилитации переболевших ковидом. Такое заявление прозвучало на международной онлайн-конференции «Covid-19. Российский и международный опыт», которая прошла 15 марта этого года.

Москва, Наталья Петрова

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