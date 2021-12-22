У каждого пятого россиянина имеется повышающая риск ожирения мутация

В России каждый пятый житель имеет генетическую предрасположенность к ожирению. Вместе с пассивным образом жизни негативный эффект возрастает в два раза. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE.

По подсчетам ученых, у людей с «плохой генетикой» индекс массы тела (ИМТ) более чем на 5 пунктов выше, чем у людей с «хорошей наследственностью», пишут «Известия» со ссылкой на исследование. У каждого пятого россиянина имеется мутация (ген FTO, мутация rs1421085), повышающая риск ожирения почти в два раза.

«Представьте, что при росте 180 см это почти 10 лишних кг по сравнению с вашим генетически удачливым соседом при одинаковом образе жизни. Одним из основных результатов исследования стало то, что между генетической компонентой и физической активностью наблюдается взаимодействие: если у вас плохая генетика в комбинации с низкой физической активностью, негативный эффект от пассивного образа жизни в два раза выше, чем среди остальных людей», – пояснил директор по продукту медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

При этом россияне предпочитают проводить новогодние каникулы дома, а пышное новогоднее застолье растягивается на несколько дней. Такой способ проведения праздников для людей с генетическими рисками ожирения вызывает мультиплицирующий эффект. Врачи советуют вспомнить про прогулки на свежем воздухе, зимние виды спорта и сбалансированное сочетание застолья с физической активностью.

Москва, Зоя Осколкова

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