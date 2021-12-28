В 58 регионах России превышены эпидпороги по гриппу и ОРВИ

Превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в 58 субъектах России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 58 субъектах Российской Федерации преимущественно среди взрослого населения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что заболеваемость в основном обусловлена вирусами гриппа типа А, а также респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что по состоянию на 24 декабря в России вакцинировано от гриппа более 67,05 млн человек, что составляет 45,9 % от численности населения страны.

Москва, Зоя Осколкова

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