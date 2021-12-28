Биологи: красные водоросли мешают размножаться ВИЧ

Тихоокеанские красные водоросли могут оказаться полезными для больных ВИЧ. Сахара-каррагинаны в водорослях мешают вирусу проникать в иммунные клетки, выяснили биологи Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН.

Водоросли вида Tichocarpus crinitus часто встречаются на дне залива Петра Великого на юге Приморского края.

За последние годы ученые выяснили противовирусные свойства сложных клеток сахаров-каррагинанов. Российские биологи решили проверить красные водоросли на способность мешать вирусам размножаться. Ученые создали муляжи из оболочек ВИЧ и других вирусов, поместив внутрь светящиеся молекулы.

Даже небольшие дозы сахаров-каррагинанов из красных водорослей резко снизили способность вирусов проникать в клетки. Отчет об исследовании опубликован в International Journal of Molecular Sciences.

«Отсутствие токсичности и высокая противовирусная активность в малых концентрациях открывают большой потенциал данных веществ в качестве противовирусных средств, в частности против ВИЧ», – заявила главный научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН Ирина Ермак, одна из авторов исследования.

Владивосток, Наталья Рязанова

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