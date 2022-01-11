В США впервые в мире пересадили сердце свиньи человеку

В США впервые в мире успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи человеку, пишет The New York Times.

Пациентом стал 57-летний Дэвид Беннетт из Мэриленда. Он страдал очень серьезным заболеванием сердца и из-за тяжести состояния не мог претендовать на донорское сердце человека.

Восьмичасовая операция была проведена в клинике Медицинского центра Университета Мэриленда в Балтиморе в пятницу. Как отмечают хирурги, в понедельник пациент чувствовал себя хорошо. Новое сердце функционирует в нормальном режиме. Наиболее опасные первые 48 часов после операции прошли без осложнений. Сегодня пациента могут снять с аппарата искусственного кровообращения.

Как отмечает издание, у свиньи, от которой взяли сердце для пересадки, было десять генетических модификаций. Специалисты среди прочего выключили ген, кодирующий молекулу, вызывающую агрессивную реакцию отторжения у человека. Кроме того, был инактивирован ген роста, чтобы свиное сердце не продолжало расти после пересадки.

В 2021 году операцию по трансплантации органов перенесли более 41 тыс. американцев, но острая нехватка донорских органов сохраняется. В США в донорских органах нуждаются более 500 тыс. человек. Каждый день умирают около десяти американцев из списков на ожидание трансплантации. Ученые надеются, что в будущем операции по пересадке органов от генетически модифицированных животных спасут множество жизней, передает «Интерфакс».

Вашингтон, Наталья Петрова

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