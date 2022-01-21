Эффективность медицинских масок против вирусов оценили в 23%

Даже самая эффективная медицинская маска способна задержать лишь 23% вирусов. Таковы результаты проверки этих средств индивидуальной защиты Роскачеством.

Эксперты проверили пропускную способность масок при попадании на них вируса, по размеру сопоставимого с тем, что становится причиной Covid-19. «К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100% защиты от вирусов. Самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов», – говорится в сообщении на сайте организации.

В результате испытаний лучшие показатели были у медицинских масок торговой марки «Нетканые материалы» – они пропускают до 77,4% вирусов, худшие – «Московского эндокринного завода». Их пропускная способность – 93,9%, то есть они задержат менее 7% вирусов.

«Способность задерживать вирусы сами по себе у этих масок низкая. Напомним, что данный факт не подлежит оценке с точки зрения безопасности медицинских изделий, поскольку коронавирус переносится в каплях жидкости, выдыхаемых с воздухом, – объяснили в Роскачестве. – Показателем проницаемости в данном случае будет бактериальная эффективность – показатель проницаемости сходных по размеру капель жидкости с включенными в них микроорганизмами. Поэтому капли с вирусами маски будут эффективно задерживать – выше 95%».

Вместе с тем, эксперты предупредили, что на маркетплейсах, где и закупались образцы для испытаний, могут продаваться под видом медицинских товаров подделки и фальсификат.

Кроме того, по данным Роскачества, все исследованные маски могут спровоцировать раздражение кожи. При этом изделия признаны безопасными, так как они не содержат формальдегида, ацетальдегида, ацетона, метанола, а также продемонстрировали удовлетворительные результаты по показателям микробной чистоты.

Москва, Зоя Осколкова

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