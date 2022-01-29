Россиян предостерегли от употребления алкоголя при ковиде

Употребление спиртных напитков при простуде, ОРВИ и коронавирусе может быть опасно, потому что это вызовет дополнительную нагрузку на сердце, интоксикацию и несовместимость с лекарствами. Об этом предупредил главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.

Медик также сообщил, что бесполезно растираться алкоголем, поскольку спирт быстро улетучивается и никакого эффекта не будет. Также не стоит лечить горло теплым пивом и настойками, так как в этих напитках присутствует алкоголь, который снижает иммунитет, добавил нарколог, передает РИА «Новости».

Брюн при этом отметил, лечиться водкой – это все равно, что лечиться ядом – организм ослабнет и станет еще более восприимчивым к вирусу. «Категорически нельзя употреблять любое спиртное во время простуды, гриппа или коронавируса», – заключил он.

Специалист также отметил, что при первых признаках ОРВИ можно начать симптоматическое лечение с домашней аптечки. По его словам, при температуре выше 38 принять жаропонижающее, при насморке – промывать нос солевым раствором и капать сосудосуживающие капли, при боли в горле и кашле – применять полоскания, местные антисептики, пить противовирусные лекарства.

Кроме того, по словам Брюна, при первых признаках заболевания можно прийти к дежурному врачу в ближайшую столичную поликлинику без записи либо дистанционно получить консультацию врача, который оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный лист на 7 дней.

Москва, Наталья Петрова

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