Главный диетолог Минздрава: неправильное питание в детстве укорачивает жизнь на 5 лет

Нарушение питания в первый год жизни, а также в дошкольном и школьном возрасте отнимает у человека пять лет жизни. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян в интервью «Известиям».

«Нарушение питания в первый год жизни – это отнятые два с половиной года ожидаемой продолжительности жизни человека. В дошкольном, школьном возрасте мы теряем еще два с половиной года. Надо повышать общую культуру питания», – сказал эксперт.

«Почему на севере Европы ребенку дают одну конфету в воскресенье или в праздник – и все? А у нас?», – вопрошает ученый.

По его словам, преступно приучать детей к сладкому. «Он хнычет – мы ему конфетку. А дальше, если что не так, он начинает требовать эту конфетку», – сказал Тутельян. Он добавил, что мамы порой добавляют в заменители молока и другое детское питание сахар, чтобы было «вкуснее», но «в следующий раз смесь без сахара ребенок выплюнет». «Это серьезное нарушение, извращение вкуса на всю оставшуюся жизнь», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

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