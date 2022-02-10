Больше половины россиян заявили об ухудшении ситуации с медпомощью

Больше половины жителей России считают, что за последний год ситуация в сфере здравоохранения ухудшилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом «Доктор».

«46% россиян дают позитивную оценку медицинской помощи в России: каждый пятый (21%) выбрал оценку «Хорошо», и почти четверть респондентов – «Скорее хорошо». Доля тех, кто дал негативную оценку, составляет 41%: примерно поровну тех, кто дал оценки «Плохо» и «Скорее плохо»», – приводит результаты исследования «Газета.Ru».

57% считают, что ситуация с медицинской помощью за последний год ухудшилась. Обратного мнения придерживаются лишь 28%.

Примечательно, что позитивные изменения в здравоохранении чаще всего замечают респонденты с высоким доходом: чем выше материальная обеспеченность, тем больше положительных оценок, чем ниже – тем более негативно характеризуют ситуацию с медпомощью.

В опросе приняли участие 1606 жителей России в возрасте от 18 лет.

Москва, Зоя Осколкова

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