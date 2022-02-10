ВОЗ возобновила регистрацию «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения возобновила процедуру регистрации российской вакцины от Covid-19 «Спутник V». Специалисты обсуждают с заявителями детали проверки препарата перед одобрением, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Организация получила все необходимые документы, некоторые бумаги переданы уже в 2022 году. Теперь важно решить, нужна ли дополнительная проверка и по каким пунктам, пояснила чиновник ВОЗ.

«Вопрос о том, будет ли и когда будет проводиться проверка, а также что необходимо будет проверить, обсуждается между заявителем и штаб-квартирой ВОЗ. Не могу предположить, когда оценка будет завершена, но знаю, что процесс продвигается вперед», – цитируют Вуйнович «Известия».

Она добавила, что регистрация вакцин от коронавируса в ВОЗ важна, поскольку вирус продолжает развиваться. Вакцинацию должны пройти как можно больше людей разных возрастов, и каждый зарегистрированный препарат приближает к финалу эпидемии.

Ранее прогнозировали, что окончание регистрации «Спутника V» в ВОЗ состоится в первом квартале 2022 года. В середине декабря российская сторона отправила в ведомство еще не все документы.

Женева, Наталья Рязанова

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