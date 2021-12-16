ВОЗ назвала сроки признания российского «Спутника V»

Регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может завершиться в первом квартале 2022 года, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его мнению, сфера здоровья должна оставаться аполитичной.

Российский фонд прямых инвестиций подписал документы о включении препарата в список рекомендаций для экстренного использования в октябре текущего года. ВОЗ до сих пор не получила полный пакет документов на «Спутник V».

«В I квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое направят до конца года», – пояснил Клюге в беседе с RT.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что Россия отправила в ВОЗ не все документы для регистрации вакцины от Covid-19. Это случилось из-за недопонимания, какие конкретно бумаги должны были подготовить российские специалисты.

«Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса. Кроме России препарат признали более 70 стран мира. Но российскую вакцину до сих пор не одобрила ВОЗ и Европейское агентство медицинских препаратов.

Признание «Спутника V» и его популярность в мире привела к тому, что импорт российских вакцин в октябре более чем вдвое превысил объем сентября. Продажи за границу вакцин достигли 356 млн долларов, что стало рекордом с начала 1990-х годов.

Женева, Наталья Рязанова

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