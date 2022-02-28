В России выросло число доноров крови

В прошлом году около 1,3 млн человек в России стали донорами крови и ее компонентов. Это больше, чем годом ранее, и превышает показатели допандемийного периода, передает ТАСС.

«За 2021 год стали донорами 1,3 млн человек. Что на 1,5% больше, чем в предыдущем 2020 году и превышает показатель доковидного 2019 года. Увеличилось количество практически всех видов донаций: донаций крови, донаций плазмы и донаций такого важного, очень ценного компонента как тромбоцитный концентрат на 11,5%", – сказала начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Ольга Эйхлер.

По ее словам, все потребности здравоохранения в компонентах донорской крови в России обеспечиваются, что говорит об устойчивости ситуации с донорством.

Больше половины доноров в РФ – это молодое поколение. Речь идет о молодежи, которая готова сдавать кровь безвозмездно и на регулярной основе.

Москва, Зоя Осколкова

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