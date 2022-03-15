В пандемию число ведущих здоровый образ жизни россиян сократилось на 6 млн

Число россиян, ведущих здоровый образ жизни, сократилось на шесть миллионов человек за два года пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международной консалтинговой компании FinExpertiza.

Число «зожников» в России снижается второй год подряд. По данным аналитиков, в 2021 году вредные привычки появились у 2,24 млн россиян, ранее строго придерживающихся принципов здорового образа жизни, пишет «Лента.ру» со ссылкой исследование. Это 20,8% от общего числа «зожников».

Число тех, кто либо курит, либо не соблюдает более двух условий здорового образа жизни, за прошлый год выросло на 2,7 млн. Таким образом, в России проживает в общей сложности более 42,2 млн «антизожников». По оценке Росстата на 1 января 2022 года, общее население страны составляет 145 478 097 человек.

К так называемым «зожникам» относят тех, кто строго следует нескольким правилам: не употребляет табачных изделий, ежедневно ест не менее 400 граммов овощей и фруктов, испытывает от 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, а также съедает не более 5 граммов соли в день. В 2021 году строгих приверженцев ЗОЖ стало 7,1% от общей численности населения, или 8,55 млн человек. Два года назад эта группа населения была почти на 6% больше.

«Часть строгих приверженцев здорового образа жизни во время карантина 2020 года дала слабину и перешла к умеренному ЗОЖ. В 2021 году население стало еще более склонно к пагубным привычкам, отказу от контроля за питанием и недостатку физической активности», – пояснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

В 55 регионах отмечается снижение числа следящих за здоровьем жителей. По словам Трубниковой, забота о здоровье неразрывно связана с уровнем доходов. С ростом благосостояния люди начинают больше обращать внимание на свой организм. Также это работает и в обратную сторону: отказ от вредных привычек и занятия спортом сказываются на общем уровне жизни.

Москва, Зоя Осколкова

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