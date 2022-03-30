Плановые проверки предприятий в сфере здравоохранения отложили до лучших времен

Росздравнадзор отменил проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам контроля в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом в Росздравнадзоре уточнили, что продолжат реагировать на сигналы граждан, бизнеса, СМИ и органов исполнительной власти. Если в ведомство поступит информация о фактах угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, то проверку в любом случае проведут.

Решение об отмене плановых проверок было принято в соответствии с постановлением правительства. Это должно снизить административную нагрузку для подконтрольных Росздравнадзору субъектов.

Ожидается, что в результате компании смогут заняться непосредственной деятельностью по оказанию своевременной медицинской помощи и обеспечению населения качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Москва, Зоя Осколкова

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