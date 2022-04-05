В России резко сократили срок регистрации медизделий

В правительстве России заявили о сокращении срока регистрации медицинских изделий. Это сделано для того, чтобы избежать дефицита этих товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Благодаря упрощенной процедуре все необходимые документы будут выдаваться в минимальные сроки. Так, для ряда изделий срок регистрации сократят в два раза, а для других – в десять раз.

«Госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий – ввезенных из-за границы или произведенных в России – на рынок. <...> Так, для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращен с 50 до 22 рабочих дней, для других – до пяти рабочих дней», – говорится в сообщении.

Список медизделий, которые попадут под регистрацию в упрощенном порядке, определит межведомственная комиссия. В нее войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, ФАС, ФТС и ФНС.

Москва, Зоя Осколкова

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