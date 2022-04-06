В России утвердили новый порядок установления и подтверждения инвалидности

Правительство России утвердило новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Нововведения сменят действующий до 1 июля упрощенный порядок, который был введен во время пандемии коронавируса, чтобы минимизировать контакты и уменьшить риск инфицирования Covid-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Обновленные правила будут вводиться в три этапа и объединят действующие и новые положения. Так по действующему временному порядку возможен только заочный формат прохождения экспертизы, а до его введения был только очный формат. С 1 июля 2022 года гражданам предоставят возможность самим выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы.

«С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в дистанционном формате – с помощью интернета. Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением бюро медико-социальной экспертизы, намерены его обжаловать в вышестоящих учреждениях и пройти экспертизу повторно», – сообщается на сайте правительства.

С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным данным гражданина, то есть по обезличенным документам.

Москва, Зоя Осколкова

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