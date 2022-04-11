Россиян предупредили о возможных трудностях с доставкой лекарств

Глава правительства России Михаил Мишустин предупредил о возможных сложностях с доставкой лекарств. Они могут возникнуть из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек, сказал руководитель кабмина в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам Мишустина, правительство уже принимает меры, чтобы не допустить дефицита лекарств в стране. «Прежде всего, помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство», – отметил премьер, чьи слова приводятся на сайте правительства РФ.

Так, кабмин запускает программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторов и аптек, чтобы помочь обеспечить собственное производство лекарств. Речь идет о банковских гарантиях с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2%. Если компании не могут выполнить обязательства по контрактам, то есть у них нет возможности рассчитаться, то поставщик получит средства от банка. «Используя такой инструмент, фармкомпании и аптеки смогут минимизировать риски», – сказал Мишустин.

Кроме того, по словам главы правительства, кабмин принял решение об упрощении и ускорении процедуры регистрации в России иностранных препаратов. Этот порядок будет действовать до конца 2023 года.

Также можно будет ввозить и продавать зарегистрированные препараты в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах. Это правило будет работать до конца текущего года. Незарегистрированные в России препараты могут использоваться в случае выдачи временного разрешения. «Все это позволит быстрее выводить медикаменты на рынок, чтобы они были доступны нашим гражданам», – подчеркнул Мишустин.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о дефиците в России лекарств от болезни Паркинсона. В жизненно важных препаратах с леводопой нуждаются почти 300 тысяч пациентов. Проблема возникла еще год назад, поскольку методика ценообразования на препараты компаний Teva и Hoffmann-La Roche делала поставки экономически нецелесообразными. Усугубили проблему санкции, введенные после начала спецоперации на Украине. Сейчас, как отмечает издание, из-за роста цен на субстанции производство российских дженериков сворачивается. Кроме того, россияне теперь не могут самостоятельно купить лекарства за рубежом.

Москва, Наталья Петрова

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