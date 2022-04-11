Диетологи рассказали, чем можно заменить гречку

В Роскачестве рассказали, какими крупами можно заменить привычную гречку. По мнению диетологов, у россиян есть как минимум четыре альтернативы, которые зачастую недооцениваются.

Речь идет о пшене (пшенная крупа), перловке, полбе и ячневой крупе, пишет «Газета.Ru». При этом пищевая ценность этих круп крайне высокая, но во многом зависит от химического состава зерна и технологии его обработки. Например, пшено – одно из немногих круп, разрешенных при целиакии, непереносимости глютена, или аллергии на этот белок.

«Блюда из нее улучшают работу иммунной системы, повышают сопротивляемость организма вирусам и болезням. Кроме того, в пшене высокое содержание марганца, меди и железа – веществ, необходимых для нормального функционирования кровеносной системы», – отметила член Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии России Марина Бессонова.

Полба состоит на 30% из белков, в ней содержится 18 незаменимых аминокислот. Эта крупа способствует повышению иммунитета, улучшает работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем, снижает риск развития онкологических заболеваний, нормализует деятельность нервной системы, повышает стрессоустойчивость. В ней содержится фолиевая кислота, ценная для женщин во время беременности.

Перловка оказывает благотворное воздействие на нервную систему. В ней содержатся витамины D, А и Е, которые отвечают за красоту ногтей, волос, кожи. А также витамин К, необходимый для нормализации свертывания крови.

Ячневая крупа же благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет сосуды, повышая их эластичность, а также снижает уровень холестерина в крови.

Москва, Зоя Осколкова

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