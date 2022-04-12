В России разрабатывают вакцину от ротавируса у детей

Сотрудники Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведут разработку вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований.

Как отметили в ведомстве, в России «создана коллекция штаммов ротавирусов человека, адаптированных к перевиваемой линии культур клеток и показана возможность разработки инактивированного вакцинного препарата».

Выпуск отечественной ротавирусной инактивированной вакцины будет иметь большое значение для импортозамещения и для экспорта в зарубежные дружественные страны, подчеркивается в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, ротавирусная инфекция занимает ведущее место среди диарейных заболеваний у детей в мире. Всемирная организация здравоохранения считает необходимым введение прививок против ротавируса в национальные календари.

В настоящее время для профилактики инфекции используются зарубежные ротавирусные вакцины «РотаТек» (пентавалентная вакцина) и «Ротарикс» (моновалентная вакцина на основе живых аттенуированных рекомбинантных штаммов ротавирусов).

Москва, Наталья Петрова

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