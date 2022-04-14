Врач назвала семь неочевидных признаков дефицита витаминов

Врач-валеолог МейТан Лидия Синицина назвала несколько признаков того, что организму не хватает витаминов. Помимо банальной вялости есть и другие симптомы, которые можно считать поводом для сдачи анализов. Об этом пишет «Газета.Ru»

На гиповитаминоз в первую очередь указывают такие признаки, как общее недомогание, сонливость, учащение простудных заболеваний и их затяжное течение, перепады настроения. Но есть и весьма нестандартные проявления, которые сигнализируют о нехватке необходимых веществ.

Желание грызть лед является признаком дефицита железа. Нехватка этого микроэлемента способствует извращению вкусовых привычек, в результате возникает желание не только грызть лед, но и, например, пожевать известку, мел или сырые крупы. О дефиците железа также может говорить частое покашливание из-за сухости слизистых.

Десны могут набухать из-за целого ряда причин от курения и приема гормональный контрацептивов до гиповитаминоза Д и снижения иммунитета.

К бессоннице зачастую приводит дефицит магния. В целом нехватка этого элемента пагубно сказывается на состоянии нервной системы и проявляется беспокойством, нервозностью, страхом, усталостью и расстройствами сна.

Частое онемение или покалывание в конечностях может указывать на несколько проблем в организме: это недостаток витаминов в целом, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания позвоночника, нарушения в работе нервной системы.

Выпадение волос может говорить о дефиците витаминов группы B. По этой же причине появляются трещины в уголках рта, которые также сигнализируют о нехватке витаминов А, Е, В, цинка или железа.

Москва, Зоя Осколкова

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