В России создадут базу образцов жизненно важных лекарств

В России появится база образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промышленного производства, – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. – Создание их базы поможет преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества ЖНВЛП на всех этапах обращения».

Российские фармкомпании смогут получить гранты от государства на разработку образцов. Уже в этом году планируется создать не менее 300 образцов лекарственных средств. На первом этапе власти готовы выделить на эти цели 300 млн рублей.

«Подписанное постановление – часть плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций», – отмечается на сайте кабмина.

Москва, Зоя Осколкова

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