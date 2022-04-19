В Европе выявлены случаи острого гепатита у детей

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) во вторник, 19 апреля сообщил о выявлении случаев острого гепатита у детей в Великобритании, Ирландии, сообщается Нидерландах, Дании и Испании. Расследования продолжаются во всех этих странах. ECDC продолжает следить за ситуацией, – сообщают СМИ.

Кроме того, в пресс-релизе ECDC говорится, что девять случаев острого гепатита были обнаружены среди детей в возрасте от 1 до 6 лет в штате Алабама в США, у них был положительный результат на аденовирус.

«В настоящее время точная причина гепатита у этих детей остается неизвестной. Группа по ликвидации последствий в Соединенном Королевстве, где на сегодняшний день произошло большинство случаев, считает, что инфекционная причина, скорее всего, в клинических и эпидемиологических особенностях расследуемых случаев», – поясняется в сообщении.

Следует напомнить, что именно Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) работал по теме COVID-19.

Стокгольм, Иван Бабурин

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