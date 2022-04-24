ВОЗ заявила о росте случаев гепатита неизвестного происхождения у детей – инфекция затронула 12 стран

Почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира, скончался один ребенок. Об этом сообщает Вcемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения из 11 стран Европейского региона и одной страны Американского региона», – говорится в сообщении организации.

Из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей выявлено в Великобритании, 13 случаев – в Испании, 12 – в Израиле, 9 – в США, 6 – в Дании. Пять случаев зарегистрировано в Ирландии, по четыре – в Италии и Нидерландах, по два случая в Норвегии и Франции, по одному в Румынии и Бельгии.

Как отметили в ВОЗ, ни в одном из случаев заболевания не были обнаружены вирусы, вызывающие гепатиты А, В, С, D и Е. Возраст заболевших от 1 месяца до 16 лет. Семнадцати детям (примерно 10%) потребовалась трансплантация печени.

Клиническим синдромом нового заболевания является острый гепатит (воспаление печени) с заметно повышенным уровнем печеночных ферментов. Во многих случаях сообщалось о желудочно-кишечных симптомах, включая боль в животе, диарею, рвоту, предшествующие развитию тяжелого острого гепатита. В большинстве случаев у пациентов не было лихорадки. Как минимум в 74 случаях был выявлен аденовирус. «Хотя аденовирус является возможной гипотезой, исследования возбудителя продолжаются», – говорится в сообщении.

О первых случаях гепатита неизвестного происхождения стало известно в середине апреля. Отмечалось, что в Великобритании выявили около 70 случаев нового заболевания у детей. Тогда же появились сообщения о первых заболевших детях в Испании. ВОЗ выпустила санитарное предупреждение в связи с этим.

Москва, Наталья Петрова

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