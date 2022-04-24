В Роспотребнадзоре оценили риски распространения нового вида гепатита

В России не зарегистрированы случаи заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения, выявленные ранее в ряде стран Европы и в Америке. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве оценили как крайне низкий риск его завоза в страну.

«В РФ по состоянию на 24 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в связи с тем, что авиасообщение с большинством стран, где были выявлены случаи этого заболевания, ограничено, риск завоза инфекции в Россию крайне низкий.

Ранее ВОЗ сообщила, что по состоянию на 21 апреля выявлено 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 11 странах Европы и в одной стране Американского региона. Ни в одном из случаев заболевания не были обнаружены вирусы, вызывающие гепатиты А, В, С, D и Е. Примерно 10% заболевшим потребовалась трансплантация печени.

Причина заболевания устанавливается.

Москва, Наталья Петрова

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