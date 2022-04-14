Детям в Испании и Англии пересаживают печень из-за гепатита неизвестного происхождения

В Мадриде выявлено три случая тяжелого острого гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте от двух до семи лет. Все заболевшие госпитализированы. По данным департамента здравоохранения столицы Испании, одному из детей потребовалась пересадка печени.

Как отметили в ведомстве, среди симптомов этой инфекции – боль в животе, рвота, желтуха. При этом лабораторные тесты исключили как вирусы гепатита A, B, C, D и E, так и обычные причины, вызывающие заболевание.

Ранее в Великобритании выявили около 70 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. В Соединенном Королевстве некоторым детям также потребовалась пересадка печени. Причины вспышки пока неясны, но сообщается, что заболевание не связано с вакцинацией от Covid-19. Однако известно, что некоторые из заболевших детей в Англии сдали положительный тест на ковид, а у других выявлен аденовирус. Впрочем, первые исследования показали, что гепатит не связан со случаями заражения коронавирусом.

ВОЗ выпустила санитарное предупреждение в связи с выявленными случаями гепатита среди детей в Великобритании.

Мадрид, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»