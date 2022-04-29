В России хотят ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗ

Кабмин РФ предложил Госдуме ввести штрафы за ввоз в страну незарегистрированных иностранных лекарств, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Соответствующий правительственный законопроект Госдума может одобрить 17 мая, пишут «Известия».

Документ предполагает внесение поправки в статью 6.33 КоАП, согласно которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы ВОЗ.

В случае принятия законопроекта штрафы для граждан за нарушение запрета составят от 75 до 200 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей – от 150 до 600 тыс. рублей, а для юр лиц – от 2 до 6 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок от 90 суток.

В правительстве необходимость изменения законодательства объяснили возможной опасностью зарубежных препаратов для россиян.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов пояснил, что в России «уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств», поэтому не стоит «рассчитывать на чей-то международный опыт». «Пусть у нас поучатся», – сказал парламентарий.

Москва, Наталья Петрова

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