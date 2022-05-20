В России клещи покусали более 56 тысяч человек

Более 56 тысяч человек в России уже обратились к медикам после укусов клещей. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, в медицинские учреждения обратилось 56 482 пострадавших, среди которых 17 417 детей. Количество обращений к медикам из-за клещей находится на уровне среднемноголетних значений.
Больше всего обращений поступило от жителей Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Томской, Иркутской, Новосибирской и Челябинской областей, а также в Алтайского края.
Диагностируются единичные случаи клещевого вирусного энцефалита и заражения иксодовым клещевым боррелиозом.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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