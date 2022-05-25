Россия может выпускать 10 миллионов доз вакцины от натуральной оспы в год

Пресс-служба госкорпорации Ростех в среду, 25 мая сообщила, что ее предприятие «Микроген», являющееся разработчиком вакцины против натуральной оспы, готово выпускать около 10 млн. доз препарата в год.

В сообщении госкорпорации говорится: «Ростех готов кратно увеличить производство вакцины против натуральной оспы, если будет соответствующий запрос. Выпуском этой вакцины занимается предприятие «Микроген», входящее в наш фармацевтический холдинг «Нацимбио». Сейчас мощности предприятия позволяют выпускать около 10 млн доз вакцины в год. В течение 10-12 месяцев производство может быть увеличено в несколько раз».

Следует напомнить, что ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщали, что вакцина против натуральной оспы сможет защитить человека от оспы обезьян, против которой нет специфической вакцины.

В среду, 25 мая, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 237 подтвержденных и возможных случаях оспы обезьян среди людей в 20 странах. Новые случаи зафиксированы в Великобритании, Канаде, Чехии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Москва, Иван Бабурин

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