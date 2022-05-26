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Четверг, 26 мая 2022, 11:06 мск

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Большинство россиян не боятся заразиться оспой обезьян

Подавляющее большинство жителей России не боятся заражения оспой обезьян. Опасения подхватить инфекцию чаще выражают россияне старше 45 лет, чем молодежь. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом SuperJob.

«Лишь 8% россиян очень боятся оспы обезьян. Каждый третий опрошенный признался, что немного опасается новой инфекции (32%). Большинство же не боится заразиться оспой обезьян (60%). Женщин вирус пугает больше, чем мужчин. У россиян старше 45 лет опасений больше, чем у более молодых граждан, хотя именно старшее поколение практически полностью привито от вируса оспы человека», – приводит данные опроса РБК.

При этом лишь 16%, не задумываясь, готовы поставить прививку от оспы. Еще 23% на вопрос о вакцинации ответили «скорее да». Почти треть (31%) не готовы прививаться, а 30% ответили, что вероятно не будут ставить прививку.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи экономически активный россиян, проживающих в 337 населенных пунктах во всех округах страны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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