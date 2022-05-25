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Среда, 25 мая 2022, 10:43 мск

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Роспотребнадзор: в России невозможно развитие эпидемии оспы обезьян

Эпидемия обезьяньей оспы в России невозможна, так как часть россиян имеют иммунитет. К тому же у страны есть качественная тест-система. Об этом заявил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в эфире телеканала «Россия 24».

Случая передачи человеку оспы обезьян были зафиксированы этой весной в Европе и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренную встречу экспертов для обсуждения вспышки. Опасения вызывает тот факт, что некоторые из случаев заражения, по всей видимости, не связаны с поездками в страны, где оспа обезьян является эндемичной.

«Все-таки эпидемия у нас такая невозможна. Почему она у нас невозможна? Потому что у нас сохранилась какая-то категория пожилых привитых, они все-таки есть», – отметил Малеев.

Он добавил, что в России есть хорошая тест-система для выявления заболевания. «У нас институт «Вектор» ее разработал, готовится. Она одновременно может определить и черную оспу, и оспу обезьяны», – сказал специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что иммунитет к оспе обезьян сформирован у рожденных до 1980 года россиян. Этого удалось достичь за счет масштабной вакцинации против натуральной оспы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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