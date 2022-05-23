Оспа обезьян: Роспотребнадзор оценил степень заразности заболевания

Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека», – пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве так уточнили, что заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека. «При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам – пользоваться маской и соблюдать гигиену рук», – говорится в сообщении.

В то же время в Роспотребнадзоре считают, что вероятность завоза оспы обезьян в Россию низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи этого заболевания. По состоянию на 23 мая, в РФ не выявлены случаи инфицирования оспой обезьян.

«Чтобы не допустить завоза этого заболевания на территорию России, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Ситуация находится на постоянном контроле Службы», – заверили в ведомстве.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 22 мая, в мире подтверждено 92 случая заболевания оспой обезьян. Еще у 28 человек подозревается эта инфекция. Эти данные поступили с 3 по 21 мая из 12 стран, не являющихся эндемичными по вирусу оспы обезьян. Случаи заражения оспой обезьян выявлены Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании и США. Больше всего заболевших в Португалии, Испании, Великобритании (от 21 до 30 случаев).

На сегодняшний день не зарегистрировано ни одной связанной с этой болезнью смерти, уточнили в ВОЗ.

Москва, Светлана Антонова

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