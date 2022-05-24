Попова рассказала, кому не страшна оспа обезьян

Иммунитет к оспе обезьян сформирован у рожденных до 1980 года. Об этом заявила глава Роспотребнадзор Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Мы предполагаем, что иммунитет, который был сформирован до 1980 года, может защищать и сегодня. Но у нас есть население, которое родилось после 1980 года», – отметила Попова. Она напомнила, что ВОЗ признала ликвидацию оспы человека в 1980 году. Этого удалось достичь за счет масштабной вакцинации против оспы. Надо отметить, что в России и других бывших республиках СССР до 1980 года проводилась обязательная вакцинация от натуральной оспы.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что выявленные на сегодняшний день все случаи обезьяньей оспы вызваны западно-африканским вирусом, который менее патагенен. «Он вызывает менее тяжелые случаи. Течение заболевание будет менее тяжелым», – уточнила Попова.

Кроме того, она заявила, что россиянам не нужно носить маски из-за вспышек оспы обезьян в ряде стран. «Сейчас рисков для населения нет», сказала Попова, отметив, что в России не зафиксировано случаев завоза вируса.

По словам главы Роспотребнадзора, оспа обезьян передается контактным и воздушно-капельным путем. «Кто-то может ярко болеть, много высыпаний, а у кого-то меньше. А вместе с тем, содержание «пузырька» на коже – заразное. Высыпание есть и на слизистых», – уточнила она. Вместе с этим Попова призвала не пугаться и остро реагировать из-за случаев заражения оспой обезьян, поскольку вирус хорошо известен человеку.

По состоянию на 23 мая Всемирная организация здравоохранения выявила 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, еще 106 случаев расследуются. По данным ВОЗ, об обнаруженных случаях инфекции сообщили 17 неэндемичных стран, еще два государства (Судан и Аргентина) расследуют вероятные заражения. Наибольшее число заражений зафиксировано в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).

Глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис сегодня заявила, что вакцина от натуральной оспы может быть эффективна от оспы обезьян, но это пока неточно. «Прошлые исследования показали, что вакцины против оспы, возможно, были эффективны примерно на 85% против оспы обезьян. Это ограниченные исследования, которые были проведены примерно во время ликвидации оспы, и в настоящее время проводятся дополнительные исследования с использованием новых вакцин», – приводит слова Льюис РИА «Новости».

Также в ВОЗ назвали вероятную причину вспышки вируса оспы обезьян в Европе. По словам ведущего советника ВОЗ доктора Дэвида Хейманна, источником распространения инфекции могли стать стали имевшие беспорядочные сексуальные контакты участники рейв-вечеринок, прошедших в Испании и Бельгии. «Оспа может распространяться при тесном контакте с поражениями инфицированного человека, и, похоже, что половой контакт усилил эту передачу», – заявил специалист агентству AP.

Москва, Наталья Петрова

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