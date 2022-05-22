ВОЗ заявила о почти 100 выявленных случаях оспы обезьян в 12 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Еще у 28 человек подозревается эта инфекция.

Эти данные поступили с 3 по 21 мая из 12 стран, не являющихся эндемичными по вирусу оспы обезьян, сообщается на сайте ВОЗ. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одной связанной с этой болезнью смерти, уточняет организация.

Случаи заражения оспой обезьян выявлены Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании и США.

Больше всего заболевших в Португалии, Испании, Великобритании (от 21 до 30 случаев).

В ВОЗ отмечают, что случая заражения в основном выявлены у мужчин, у которых были половые контакты с мужчинами.

По последним данным, первый случай заражения человека оспой обезьян выявлен в Швейцарии. В Греции с подозрением на инфицирование этим вирусом госпитализирован турист из Великобритании. В больницу также помещена его спутница. Отмечается, что у женщины нет никаких симптомов.

Накануне глава Минздрава России Михаил заявил, что в РФ случаев заражения людей оспой обезьян не выявлено. Он также сообщил, что в стране есть «определенный пул иммунного населения», поскольку до 1980 года вакцинация против оспы была обязательной, сообщило РИА «Новости».

В свою очередь главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн назвал маловероятным возникновение эпидемии обезьяньей оспы, но допустил увеличение числа больных.

«Я думаю, что природа вируса не изменилась. Такие вирусы меняются довольно слабо в отличие от коронавируса. Я думаю, что эпидемия нам не угрожает, ни мировая, ни в России», – заявил специалист «Известиям».

Ранее сообщалось, что ВОЗ созвала экстренную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян.

Оспа обезьян – редкая зоонозная вирусная инфекция, которая передается и между людьми через прямой физический контакт, включая сексуальные контакты, и воздушно-капельным путем. В основном обезьянья оспа распространена в Африке, где ей заражаются чаще всего дети и молодежь. Обычно болезнь протекает в легкой форме. Большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых могут возникнуть осложнения.

Москва, Наталья Петрова

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