ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за оспы обезьян. Инфекция выявлена в 11 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Об этом сообщает британская The Telegraph.

По данным издания, в центре внимания будут пути распространения вируса, необычно высокая распространенность инфекции среди геев и бисексуальных мужчин. Кроме того, будут обсуждаться меры по борьбе с распространением заболевания, включая вакцинацию. Ожидается, что на совещании выступит исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майк Райан.

На сегодняшний день случаи заражения оспой обезьян обнаружили как минимум в 11 странах: Великобритании, Испании, Португалии, Италии, Швеции, Франции, Бельгии, Германии, США, Австралии и Канаде.

Сегодня стало известно о первых случаях заболевания в Германии, Бельгии, а также в Австралии и Канаде.

В ФРГ вирус выявили у одного человека. В каком регионе обнаружили инфицированного, власти не уточняют. Известно лишь, что у больного проявились характерные кожные высыпания. Власти Бельгии сообщили о двух случаях заражения.

В Испании уже выявлено 30 инфицированных, страна занимает первое место в мире по числу заболевших.

В Великобритании число зараженных достигло 20 человек. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявило 11 новых случаев заражения человека оспой обезьян, сообщил в пятницу министр здравоохранения страны Саджид Джавид. Ранее ведомство сообщало о 9 выявленных случаях инфекции с 7 мая. Шесть из них были обнаружены среди мужчин, которые занимались сексом с другими мужчинами, указывает британская газета.

Португалия сообщила о 9 новых подтвержденных случаях заражения оспой обезьян, общее число случаев заболевания в стране достигло 23, сообщает управление здравоохранения.

Оспа обезьян – редкая зоонозная вирусная инфекция, которая передается и между людьми через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем. По предварительным данным, вирусом можно также заразиться во время полового акта. В основном обезьянья оспа распространена в Африке, где ей заражаются чаще всего дети и молодежь. Обычно болезнь протекает в легкой форме. Большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых могут возникнуть осложнения.

Как сообщили в новосибирском центре «Вектор» Роспотребнадзора, летальность при оспе обезьян составляет у человека от 1% до 11%, инкубационный период может длиться до 21 дня, передает РИА «Новости». Отмечается, что против этого заболевания эффективна вакцина от натуральной оспы. Добавим, что что лекарств от оспы обезьян нет – есть только поддерживающая терпания.

В Роспотребнадзоре оценили риск распространения инфекции в РФ как низкий. Вместе с тем, ведомство ужесточило меры санитарно-карантинного контроля на границе в целях недопущения завоза заболения на территорию страны. Накануне стало известно, что в России создана тест-система по выявлению оспы обезьян.

Москва, Наталья Петрова

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