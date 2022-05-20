Первые случаи заражения оспой обезьян выявлены в Австралии и Канаде

Обезьянья оспа добралась до Австралии. Первый случай заболевания зафиксирован в штате Новый Южный Уэльс. Инфекцию диагностировали у 40-летнего мужчины, вернувшегося несколько дней назад из поездки в Европу, сообщает региональный минздрав.

Первые два случая оспы обезьян выявлены в Канаде в провинции Квебек, сообщает правительство страны. Один из заболевших – прибывший в страну американец.

Ранее случаи оспы обезьян зафиксировали в ряде стран Европы – Великобритании, Испании, Швеции, Португалии, Италии, Франции, а также в США.

В Роспотребнадзоре оценили риск распространения инфекции как низкий. Вместе с тем, ведомство ужесточило меры санитарно-карантинного контроля на границе в целях недопущения завоза оспы обезьян на территорию России.

Оспа обезьян – это редкая зоонозная вирусная инфекция, которая передается контактным и воздушно-капельным путем. Обычно заболевание протекает в легкой форме и проходит само по себе за две-три недели. Однако у некоторых заболевших возможны осложнения.

Москва, Наталья Петрова

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