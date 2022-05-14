Два британца заболели оспой обезьян

В Великобритании зафиксировали два новых случая заражения оспой обезьян. Об этом сообщает Агентство по здравоохранению королевства.

Оспа обезьян диагностирована у двух жителей Лондона. Они живут вместе с одном доме. Сейчас медики выясняют, где и как они могли заразиться. Инфицированных разделили. Один из них находится в больнице, а второй не нуждается в стационарном лечении, но он изолирован от общества.

Отмечается, что эти случаи не связаны с тем, который был подтвержден 7 мая. Тем не менее, всех, кто контактировал с зараженными установят и проверят, заявили в агентстве.

В последние десять лет оспу обезьян у людей обнаруживали чаще, чем в предыдущие 40. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь.

Лондон, Зоя Осколкова

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