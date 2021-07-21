Ученые в России оценили опасность оспы обезьян для человека

Российские специалисты следят за тем, как развивается ситуация с заболеванием людей обезьяньей оспой. Несколько случаев заражения зафиксировали в Африке, США и Великобритании.

В последние десять лет оспу обезьян у людей обнаруживали чаще, чем в предыдущие 40. Так на прошлой неделе американские Центры по контролю и профилактике и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили такой диагноз у жителя США, который недавно вернулся из Нигерии.

«Видимый рост количества случаев заболевания людей оспой обезьян на обширной территории, наблюдаемый в последнее время, потенциальная возможность дальнейшего распространения и отсутствие надежного эпиднадзора за болезнью делают ее одним из приоритетных для наблюдения заболеваний», – сообщили РИА «Новости» в ГНЦ «Вектор».

Российские ученые разрабатывают вакцины для профилактики и препараты для лечения обезьяньей оспы. Благодаря новшествам, применяемым в разработке, новые медикаменты имеют меньше ограничений по использованию, а также легче переносятся. Кроме того, один из препаратов уже прошел доклинические испытания и сейчас тестируется на добровольцах.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.07.21

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