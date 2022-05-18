В столице Испании объявили санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы

Власти Мадрида ввели режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы. Инфекцию обнаружили сразу у восьми жителей. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на распоряжение испанского минздрава.

Испания стала третьей страной в Европе, где были обнаружены случаи заражения обезьяньей оспой. Ранее стало известно об инфицировании жителей Великобритании и Португалии.

При этом медицинские службы не выявили связи между заразившимися. Это может говорить о том, что существует несколько цепочек передачи вируса.

В последние десять лет оспу обезьян у людей обнаруживали чаще, чем в предыдущие 40. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь.

Мадрид, Зоя Осколкова

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