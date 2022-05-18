российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 мая 2022, 15:34 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В столице Испании объявили санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы

Власти Мадрида ввели режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы. Инфекцию обнаружили сразу у восьми жителей. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на распоряжение испанского минздрава.

Испания стала третьей страной в Европе, где были обнаружены случаи заражения обезьяньей оспой. Ранее стало известно об инфицировании жителей Великобритании и Португалии.

При этом медицинские службы не выявили связи между заразившимися. Это может говорить о том, что существует несколько цепочек передачи вируса.

В последние десять лет оспу обезьян у людей обнаруживали чаще, чем в предыдущие 40. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Два британца заболели оспой обезьян

Метки / Эпидемии

В Китае человек впервые заразился птичьим гриппом H3N8 / В Казани четверть медиков ушли на больничный / Роспотребнадзор следит за вспышкой неизвестной болезни в Судане / 68 жителей Индии стали жертвами неизвестной лихорадки / Ученые рассчитали вероятность смерти всех людей от пандемии / На севере Китая у девяти человек выявили сибирскую язву / У сусликов в горах Карачаево-Черкесии выявили чуму / Новая Эбола: в Гвинее выявили первый случай неизлечимой лихорадки Марбург

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Скандалы и происшествия, Эпидемии,