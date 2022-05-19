В России усилили контроль на границе в борьбе с оспой обезьян

Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян как низкий. Однако меры санитарно-карантинного контроля на границе были усилены. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее оспу обезьян выявили в Великобритании и Испании. Власти Мадрида ввели режим санитарной тревоги из-за распространения заболевания. Чуть позже Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек.

«С целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию Российской Федерации Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе, – говорится в сообщении ведомства. – На сегодняшний день случаев оспы обезьян в России нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий».

В последние десять лет оспу обезьян у людей обнаруживали чаще, чем в предыдущие 40. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь.

Москва, Зоя Осколкова

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