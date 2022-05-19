Случаи заражения оспой обезьян выявили еще в трех странах

В Европе наблюдается распространение оспы обезьян. Новых зараженных выявили в Швеции, Португалии и Италии. Ранее о случаях инфицирования заявили в США, Великобритании и Испании.

В Италии оспу обезьян обнаружили у молодого человека, вернувшегося с Канарских островов. Пациента изолировали, его состояние удовлетворительное. В данный момент специалисты изучают еще два подозрительных случая.

Об одном заболевшем обезьяньей оспой заявили в Стокгольме. Шведское управление здравоохранения выясняет, каким образом он мог заразиться, чтобы выявить потенциальных больных.

В Португалии подтвердилось пять случаев оспы обезьян. Все заболевшие являются мужчинами, их состояние оценивается как стабильное. Под подозрением находятся еще 15 пациентов.

Ранее о девяти случаях заражения обезьяньей оспой сообщили в Великобритании. В США власти штата Массачусетс заявили об одном инфицированном. Известно, что он недавно побывал в Канаде. В столице Испании Мадриде ввели режим санитарной тревоги из-за распространения заболевания.

Тем временем, Роспотребнадзор заявил об ужесточении мер санитарно-карантинного контроля на границе в целях недопущения завоза оспы обезьян на территорию РФ. В ведомстве оценили риск распространения инфекции как низкий.

Рим, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»