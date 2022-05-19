Во Франции выявлен первый случай обезьяньей оспы

В столичном регионе Франции Иль-де-Франс в четверг, 19 мая, проверяют первый возможный случай заражения оспой обезьян, – сообщает сайт BFM TV.

Как отмечает портал, сообщение о первом возможном случае выявления оспы обезьян во Франции было разослано властями в медицинские организации. Однако каких-то деталей о том, у кого нашли оспу, пока не приводится.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что держит на контроле вспышку обезьяней оспы.

Впервые оспу обезьян выявили в Великобритании. Там за неделю было зафиксировано несколько заражений этим редким заболеванием.

Следует отметить, что оспа обезьян – это редкая зоонозная вирусная инфекция. Она передается контактным и воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от шести до 13 дней, но может растянуться и на 21 день. Обычно заболевание протекает в легкой форме и проходит само по себе за две-три недели. Сыпь может быть болезненной и вызывать сильный зуд.

Париж, Иван Бабурин

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