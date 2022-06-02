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Четверг, 2 июня 2022, 11:47 мск

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В ВОЗ связали распространение оспы обезьян с изменением климата

Глобальные вспышки разных заболеваний стали происходить чаще из-за изменений климата. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, комментируя ситуацию с распространением оспы обезьян.

«Поскольку изменение климата способствует быстрому изменению погодных условий, что ведет например, к засухе, животные и люди в поисках пищи меняют свое поведение. В результате характерные для животных болезни передаются людям», – цитирует Райана агентство Reuters.

Ранее глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что в летний период скорость распространения оспы обезьян может увеличиваться. Кроме того, этому способствует снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что эпидемия обезьяньей оспы в России невозможна, так как часть россиян имеют иммунитет. К тому же у страны есть качественная тест-система.

Женева, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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