ВОЗ подтвердила 257 случаев оспы обезьян в 23 странах

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 257 случаев заражения оспой обезьян среди граждан 23 стран. Еще 120 случаев находятся на подтверждении, сообщает CNN.

ВОЗ объявила, что глобальный риск по оспе обезьян пока остается умеренным. Он может перейти в высокий, если вирус утвердиться в качестве патогена для человека и начнет распространяться среди детей ил людей с ослабленным иммунитетом. Есть вероятность, что в этих группах заболевание может протекать в тяжелой форме.

Медиков призвали внимательно относиться к пациентам с сыпью, повышенной температурой, спинными или головными болями, увеличением лимфатических узлов. Всех их нужно тестировать на обезьянью оспу.

По данным ВОЗ, в пяти африканских странах, где обычно встречается оспа обезьян, с середины декабря заболели 1365 человека, 69 умерли.

28 мая медики Ирландии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. 29 мая первый больной выявлен в Мексике. В США с начала вспышки выявили 12 больных в восьми штатах.

Женева, Наталья Рязанова

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