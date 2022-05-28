Первый случай оспы обезьян подтвержден в Ирландии

Медики Ирландии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Еще один пациент с подозрением на инфекцию ждет подтверждения диагноза, пишет thejournal.ie.

По данным издания, первый пациент живет на востоке страны, но его данные не раскрываются. Ему не потребовалась госпитализация, но врачи следят за состоянием больного и людей, которые с ним контактировали.

В ирландской службе здравоохранения отметили, что появление болезни внутри страны не стало неожиданностью, поскольку вспышки уже случились в соседних странах и Великобритании. Власти планируют завести в медучреждения вакцину и предложить медикам сделать прививку, чтобы сдержать распространение болезни.

Жителям и гостям страны рекомендовали тщательно соблюдать личную гигиену. Служба здравоохранения подчеркнула, что болезнь не передается воздушно-капельным путем, поэтому не ожидается, что вспышка будет массовой.

Напомним, в Европе выявили более 200 случаев заражения людей оспой обезьян. Так, в Нидерландах 23 мая нашли шесть больных, все они – мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации.

Дублин, Наталья Рязанова

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